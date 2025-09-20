Cuntis aplica una tasa para el «Cuntilín» y sube la de la Escola de Música

El pleno del Concello de Cuntis ha aprobado por mayoría la creación de una tasa para el servicio de conciliación «Cuntilín» y la subida de la cuota de la Escola Municipal de Música. Ambas propuestas salieron adelante con los votos favorables del grupo de gobierno (PSOE) y del BNG, mientras que el PP votó en contra.

El alcalde, Manuel Campos, reprochó la «doble moral» del PP por criticar este cobro a las familias, cuando el motivo es la «drástica reducción de la aportación de la Xunta, que pasó de 105.000 euros a 55.000 euros, una medida que obliga al Concello a tomar medidas para la viabilidad del servicio».

Por su parte, la portavoz municipal del PP de Cuntis, Isabel Couselo, puso ayer cifras a este aumento fiscal y señala que «las familias pagarán 150 euros más de media por cada niño que esté matriculado en la formación musical y que emplee los programas de conciliación».

Considera que «el grave problema económico del Concello de Cuntis surge exclusivamente de la gestión irresponsable del gobierno y, por lo tanto, no se debe solucionar cargándole el problema a los vecinos. Además, el arreglo de las cuentas municipales no pasa por subir impuestos, sino por apostar por la contención del gasto superfluo e innecesario», añade.