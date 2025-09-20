La Cultural, referente del tenis

El ITF World Tennis Tour Juniors, que organiza desde hace 23 años el Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo es ya una de las citas tenísticas más importantes del mundo. Catalogado como Grado 1, este J300 ha alcanzado cotas muy elevadas y comparte protagonismo en la actualidad con la Academia de Carlos Ferrero, las dos únicas entidades a las que la International Tennis Federation ha concedido la celebración de un torneo de estas características y en los que los tenistas que quieran escalar puestos en el ranking mundial deben acudir.

Es por ello que cada año se reciben más de 500 solicitudes entre las categorías femenina y masculina, teniendo que hacer la propia ITF una selección y reservando tan solo unas pocas plazas para las Wild Cards o tarjetas de invitación que usan las Federaciones Española y Gallega de Tenis, así como el club convocante, para que puedan participar y coger experiencia las futuras promesas de nuestro deporte.

Este es el caso de la viguesa Carlota Souto, representante del Club de Campo. O del coruñés Ramón Talín, independiente. A nivel internacional destacan el suizo Thomas Flynn, número 34 del mundo; o el italiano Michele Mecarelli, 57 del mundo.

El 23º ITF World Tennis Tour Juniors – Fuente Liviana fue presentado ayer en las instalaciones de La Cultural, un acto al que acudieron el secretario xeral para o Deporte. José Ramón Lete; el concejal de seguridad del Concello de Sanxenxo, Xoán Manuel Pérez; el presidente de la Federación Gallega de Tenis, José Mosquera; el presidente de La Cultural, Francisco Hernández; el director del Hotel Carlos I Silgar y en representación de InterRías, Leonardo López; así como Xisela Aranda, directora de deportes de la Diputación; y el presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, Alfonso Martínez.

Hernández destacó la relevancia del torneo, por el que han pasado los principales cabezas de serie mundial. No en vano el actual Top Ten de la ATP está liderado por jugadores que en su etapa juvenil pasaron por Sanxenxo, como lo es Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev o Casper Ruud, entre otros. El ITF World Tennis Tour Juniors que organiza el Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo se celebra del 21 al 28 de este mes de septiembre. Después llegará el 17º Torneo Internacional Cadete Sanxenxo.