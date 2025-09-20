Clubes náuticos de toda España repasan el futuro del sector en Sanxenxo

La Asociación de Náuticos de Galicia (Asnauga) y la Confederación Española de Asociaciones de Clubes Náuticos (Ceacna), perfilan el programa de ponencias que, durante la celebración del 6º Simposio de Clubes Náuticos, se va a celebrar los días 3 y 4 de octubre en Sanxenxo.

«Para nosotros, la realización del simposio tiene una triple vertiente. En primer lugar, realizarlo en Galicia como comunidad que en estos momentos es la primera en certificaciones turísticas y de calidad náutica de España. Por otro lado, entendemos que es primordial fomentar y dar a conocer la labor que realizan los clubes náuticos en favor de la náutica social, permitiendo que esta sea de acceso universal a todas las personas y manteniendo unas tradiciones muy arraigadas en España y en Galicia en particular», explica Javier Ruiz de Cortázar, presidente de ambas entidades organizadoras. «Y, por último, consideramos que los temas a tratar son de importancia capital para el desarrollo y gestión de los clubes náuticos españoles, permitiendo una mejor gestión y acercamiento a la ciudadanía”», detalla el máximo responsable de la organización del simposio.

Esta cita abordará la práctica totalidad de los sectores que, en el ámbito de la náutica deportiva y recreativa, trabajan y se desarrollan a nivel nacional, incluidas las instituciones que la rigen y establecen su gobierno en materia de legislación.

Ley de puertos del Estado, la Náutica Deportiva en España y su situación ante la nueva legislación, las nuevas tecnologías al servicio de la náutica, calidad, sostenibilidad y medio ambiente, fiscalidad y contabilidad, convenio colectivo nacional en las relaciones laborales, la descarbonización, planes de acoso, igualdad y trabajo con menores, o el Apostolado del Mar a través de las acciones del Stella Marís, con el cuidado personal a los trabajadores del sector y sus familias, son sólo algunos de los contenidos que se expondrán, todos ellos a través de voces autorizadas y de enorme reconocimiento, al ser figuras relevantes que desarrollan su trabajo, en el día a día, en este sector.