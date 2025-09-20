Caldas ofrece visitas guiadas á Fábrica da Luz

O Concello de Caldas de Reis, da man da Concellería de Cultura, vai realizar a vindeira semana visitas teatralizadas á Fábrica da Luz para celebrar o seu 125 aniversario. Os percorridos serán guiados pola actriz Bea Campos e estarán dirixidos inicialmente á rapazada dos colexios de Primaria (os días 23, 24 e 26) para despois, o domingo 28, facer un pase aberto ao público para o que será precisa inscrición previa.