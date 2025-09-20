Besteiro reclama en Pontevedra la gratuidad de la AP-9: «Creemos que en este momento es posible»

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reclamó este sábado en Pontevedra la gratuidad de la AP-9 porque, tal y como señaló, los socialistas creen «que en este momento es posible». Es una postura que comparó con unas posiciones «absolutamente incomprensibles y que no quieren hacer ni el mínimo esfuerzo de recordar cómo surgió una autopista con unos peajes brutales».

«Gratuidad ya porque es posible, porque creemos que se debe hacer y, sobre todo, porque lo demás es enredar. Nosotros queremos coger el atajo de llegar a la gratuidad, con ese 100% fuera de peajes desde Ferrol hasta Tui», esgrimió en su visita al encuentro de emprendimiento Pont-Up Store en Pontevedra, donde también trasladó su «apoyo y ánimo» a los vecinos de Pantón y de O Bolo ante los incendios que están sufriendo. En este contexto, Besteiro confía en que «se supere rápidamente esta situación que Galicia lleva sufriendo desde hace más de un mes con una ola de fuegos sin precedentes».

Por otra parte, Besteiro abogó por «plantarse ante el discurso del odio» y condenó el ataque incendiario contra el futuro centro de menores migrantes de Monforte de Lemos (Lugo), que atribuye a una «consecuencia clara de los mensajes de los ultras». Emplaza a «parar» entre «todos y todas» esta ideología y sostiene que no se puede «consentir que se sigan produciendo» hechos de este tipo.

Por ello, apela a la «responsabilidad» de toda la sociedad, pero también de los dirigentes políticos, al considerar que estas «actitudes merecen nuestro desprecio y condena clara».

Asimismo, comprometió que su partido estará «en todos los actos» para reclamar «la paz» en Gaza y afeó la postura de quienes se ponen «de perfil ante la barbarie» en lugar de estar «del lado de la humanidad».