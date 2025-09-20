Augas de Galicia identifica 51 kilómetros de ríos en riesgo de inundación en 9 municipios

La Xunta acaba de abrir el período de consulta pública para que, durante tres meses, la ciudadanía y las entidades interesadas puedan presentar sus observaciones a los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación que delimitan aquellas zonas inundables de las áreas con riesgo potencial y significativo de desbordamiento (Arpsis) de Galicia-Costa identificadas como nuevas para el período 2028-2033 o que sufrieron cambios en la cartografía desde su análisis anterior.

Esta revisión llega a las puertas del otoño y la previsible llegada de las lluvias, de momento sin suponer un riesgo de desbordamientos, ante el bajo caudal de los ríos tras un verano muy seco. No obstante, en años anteriores ya en octubre se registraron fuertes borrascas y precipitaciones que causaron inundaciones.

En el caso de la comarca, el documento identifica hasta 17 áreas de riesgo en nueve municipios, que suman 51 kilómetros de ríos y cuyo desbordamiento afectaría al menos a 2.500 personas que residen en sus orillas, 1.625 de ellos en el municipio de Pontevedra.

Estas áreas no registran especiales modificaciones con respecto a planes anteriores, pero sí se eleva el nivel de riesgo en algunos de ellos, como es el caso de Os Gafos y Valdecorvos, en Pontevedra, y el Verdugo, en Ponte Caldelas, a raíz de los últimos episodios del invierno pasado, con graves inundaciones en la calle Fernando Olmedo y alrededores en la capital, y en el campo de fútbol Chan da Barcia de Ponte Caldelas.

Las áreas identificadas son los de Posadas y Río Maior en Vilaboa, Verdugo en Ponte Caldelas, Loira y Lameira en Marín, Baltar y Nanín en Sanxenxo, Muíño, Covelo, Esperón, Cancela y Vilariño en Poio, Agra en Barro, Umia en Caldas y Gallo en Cuntis. En Pontevedra se localizan algo más de doce kilómetros del complejo Lérez-OsGafos-Valdecorvos (identificado como una área única pese a que los episodios de inundación son muy dispersos) y el Rego da Granda.

Precisamente, los ríos Lérez, Os Gafos y Valdecorvos están considerados como áreas con el riesgo más alto de inundación en la graduación del plan de Augas de Galicia sobre este tipo de fenómenos para el ciclo 2028-2033. Así se pone de manifiesto en las respuestas que este ente autonómico ofreció a las alegaciones formuladas al respecto por la asociación Vaipolorío y los vecinos de Altamira-Fernando Olmedo, la zona de la ciudad más afectada por las crecidas del Valdecorvos.

En el primer caso, Vaipolorío solicitó que Os Gafos «y su ecosistema circundante sea considerado zona de gran riesgo potencial de inundación». En la respuesta se indica que «la clasificación de las áreas de riesgo fluvial se gradúan del a al 4 de mayor a menor riesgo y peligrosidad, y para los ríos Lérez y Os Gafos se opta por el grupo 4, que es el de mayor riesgo». En esta área se incluye también al Valdecorvos. Así se apunta en la contestación a los vecinos de Fernando Olmedo, que pidieron la inclusión de este arroyo en el plan global autonómico. Al respecto se indica que «el nivel del río Lérez (en el que desemboca el Valdecorvos) viene dado de manera simultánea por el caudal circulante por el río y por el nivel impuesto por la marea, que penetra más allá de la desembocadura del Valdecorvos. Es por ello que, un análisis conjunto de estos cursos fluviales refleja de modo más adecuado el comportamiento del río».

Añade que «el mecanismo de inundación del río Valdecorvos, así como el de toda el área en la que se circunscribe (la del Lérez), es por superación natural ya que es causado por el desbordamiento de la capacidad del territorio actual». Augas de Galicia indica además que desde hace varios meses este arroyo dispone de un medidor de su caudal y anuncia que revisará el trazado del Valdecorvos tras las dudas de los vecinos sobre el recorrido que establece en el plan de inundaciones en su tramo subterráneo, de más de medio kilómetro.

Con estos datos, Augas de Galicia apunta que la clasificación de riesgos «permite establecer una priorización» a la hora de adoptar medidas para mitigar las inundaciones. Y la actuación en Valdecorvos ya está en marcha con el encargo de un proyecto técnico de actuación en este y otros ríos gallegos.

Más de 70 edificios de Pontevedra y casi 540 en Caldas

Las zonas inundables en el municipio, con independencia de que hayan registrado o no problemas de este tipo en los últimos años, se extienden por todo el territorio, desde A Xunqueira hasta Praceres o las orillas de Os Gafos, y también en el rural, en Verducido o Alba. Se trata de espacios tanto de crecidas fluviales como de subidas inusuales de la marea. Así se pone de manifiesto en el mapa disponible en la web del Ministerio para la Transición Ecológica, que permite calcular que al menos 70 edificios de Pontevedra se levantan en estos lugares. Entre ellos destacan los recintos escolares de A Xunqueira, pero no figuran en la lista el Pazo da Cultura o el recinto ferial. Si se levantan en zonas inundables la antigua sede de Magisterio (ahora Escuela de Adultos y el colegio Vidal Portela), Fernando Olmedo y sus alrededores pero no el CGTD, algunas concesiones de las marismas de Alba y buena parte de las orillas de Os Gafos, como el centro Avelino Montero y edificios del tramo cubierto del río en Campolongo. El colegio de Praceres y otras edificaciones también aparecen en el listado, junto con algún núcleo de San Caetano, en Alba, con la capilla incluida, y en algún punto de Verducido. En Caldas son casi 640 los inmuebles afectados, en especial en el casco urbano, más de un centenar en Cuntis y 40 en Moraña. En el resto de la comarca la incidencia es menor: siete en Marín, sobre todo en el Puerto y en O Sequelo y en Loira; otros siete en Poio, sobre todo en la zona de A Seca; dos en Sanxenxo, junto al río Baltar; dos en Ponte Caldelas y uno en Vilaboa, en la zona de Cobres. El «Plan especial de protección civil ante o risco de inundacións en Galicia» sitúa a Pontevedra como uno de los catorce municipios de la provincia donde se decreta que es obligatoria la elaboración de un Plan de Actuación Municipal.