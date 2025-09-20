Anceu, en A Lama, recupera su histórico puente

Los vecinos de Anceu, en A Lama, pudieron recuperar este sábado, tras una larga espera, el Ponte Anceu, el histórico paso medieval sobre el río Parada en la parroquia de Verducido, que presentaba desde hace tiempo graves daños debido al impacto de las crecidas y el efecto de las raíces, hasta el punto de que buena parte de sus piedras habían caído al agua y tuvieron que ser recuperadas por un equipo de submarinistas.

Vecinos de Verducido en el acto. | FdV

Tras varios meses de rehabilitación, desbroce, limpieza y colocación de piedras de la plataforma peatonal del puente, la estructura ya está lista para ser transitada e incluso dar servicio a los peregrinos que se acercan por el Camiño dos Arrieiros en su ruta por la Vía Mariana. Este puente medieval comunica los Concellos de Fornelos de Montes y A Lama y era por donde llegaban los arrieiros que hacían el camino desde Ribadavia, con el vino del Ribeiro, hasta Pontevedra y también hacia Santiago».

Aspecto del rehabilitado puente. | FdV

Tras una inversión de 123.000 euros aportados por la Diputación, la inauguración se celebró a mediodía en el marco de un amplio programa de actos que incluye una conferencia de José Benito García sobre Os Arrieiros, una cata de vinos del Ribeiro y actuaciones musicales.

Los trabajos de restauración comenzaron en marzo e incluyeron el desbroce del entorno, la limpieza de vegetación sobre el propio puente, la reposición de los pretiles que faltaban y la limpieza y encintado del tablero. También se eliminó la vegetación arbórea próxima que afectaba a su integridad. El acto inaugural incluyó el corte de una cinta con la bandera gallega con la presencia de los vecinos Verducido así como el alcalde de A Lama, David Carrera.

Por su parte, José Benito García aborda en su conferencia la influencia que tuvieron los puentes como Ponte Anceu para facilitar la vertebración territorial del interior de Galicia y en especial la comunicación entre la provincia de Ourense y Pontevedra.

También habla del comercio del vino del Ribeiro y de la mercancía inversa la base de productos de la salazón que de los puertos de Marín y Pontevedra viajaban de regreso hasta las tierras del interior de la provincia y de Ourense gracias al trabajos de los arrieiros con sus acémilas. En la cata de vinos es posible probar el «Quitafames», la base de la carne de O Suído que a modo de aperitivo acompaña a los distintos caldos presentados.