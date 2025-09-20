Amencer-Aspace reúne en su vivienda residencial a expertos de la península

La vivienda residencial de Amencer-Aspace en Pontevedra, que acaba de cumplir un año desde su puesta en marcha, fue ayer el escenario elegido por el Observatorio Ibérico de Residencias de Parálisis Cerebral para celebrar uno de sus encuentros de trabajo, centrado en avanzar de manera conjunta en la mejora de la atención a las personas adultas que viven en residencias de Galicia, España y Portugal.

El Observatorio Ibérico es un organismo pionero integrado por técnicos y técnicas especializados en diferentes ámbitos, que orientan su labor en torno a cuatro ejes fundamentales para la vida de las personas con parálisis cerebral: salud, políticas sociales, derechos y autonomía personal, partiendo siempre de un modelo centrado en la persona y en el enfoque de derechos de las personas usuarias.

En esta ocasión, 26 profesionales procedentes de Badajoz, Salamanca, Oporto, Lisboa, Vigo y Pontevedra dedicaron la jornada a compartir buenas prácticas en sus áreas de trabajo y a diseñar propuestas comunes para abordar uno de los mayores retos actuales: el envejecimiento de las personas con parálisis cerebral y los recursos necesarios para garantizar una atención de calidad centrada en la persona.

El Observatorio se ha consolidado como un referente en el estudio del envejecimiento en el ámbito de la parálisis cerebral, un fenómeno que supone un verdadero desafío para las entidades sociales y para las instituciones públicas a nivel local, nacional y europeo.

Además, el Observatorio trabaja en la definición y puesta en común de un modelo ideal de residencias para personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo, que contemple aspectos clave como las ratios de atención, los perfiles profesionales necesarios, los servicios que deben prestarse en los centros residenciales y la tipología de instalaciones. Este modelo busca combinar de manera adecuada el servicio residencial con el centro de día, garantizando un entorno integral, inclusivo y adaptado a las necesidades de cada persona.