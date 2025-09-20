300 pisos y 60 millones de euros, balance de Vivenda en la ciudad

Sesenta millones de euros destinado a la construcción de nuevas viviendas públicas, que estarán terminadas en el horizonte de 2028, y a habilitar suelo en San Mauro, y casi 300 nuevos pisos ejecutados, en obras o en proceso de proyecto. Es el balance ofrecido ayer por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, tras poco más de un año de impulso del parque de inmuebles de este tipo en la ciudad.

Junto con el delegado territorial de la Xunta, Agustín Reguera, y el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, la conselleira dio cuenta ayer de las actuaciones en marcha por el departamento que dirige en materia de vivienda en Pontevedra. Martínez Allegue destacó que el «esfuerzo de la Xunta en Pontevedra forma parte de un compromiso absoluto con la ciudad y un trabajo a un ritmo abrumador, ya que tan solo en año y medio de legislatura, ya se han puesto en marcha cerca de 3.000 nuevas viviendas en Galicia, con una inversión licitada de más de 200 millones de euros, de un presupuesto estimado de 541 millones».

Subrayó que en Pontevedra están en marcha 300 viviendas y las principales actuaciones se centran en el barrio de Valdecorvos, con 253 viviendas, junto con otro promoción en Ernestina Otero (en terrenos de la antigua Tafisa), con 53, y en As Devesas, en la zona de A Parda, con once más; así como en el Proyecto de Interese Autonómico en el ámbito de San Mauro, que habilitará suelo para construir más de 2.000 viviendas, el 80% de ellas protegidas.

Entre los proyectos en ejecución destacó las 74 viviendas ya en construcción en Valdecorvos, con una inversión de 16,5 millones; las 56 viviendas de promoción pública, con una estimación de inversión de 9,6 millones, o el inmueble de 48 viviendas, con inversión estimada de 9,1 millones. También se refirió a la rehabilitación de bajos comerciales en Prado Novo para convertirlos en 3 nuevas viviendas, con una estimación de inversión de 800.000 euros

La conselleira dio cuenta de la evolución de las viviendas que se ejecutarán en suelo cedido por el Concello de Pontevedra: 54 en Valdecorvos, 53 en Ernestina Otero y 11 en las Devesas, con una inversión estimada conjunta de más de 22 millones, todas ya con la redacción del proyecto y dirección de obra en adjudicación. La conselleira subrayó el «compromiso con la juventud, garantizando que un 25 % de las viviendas en compra y un 40 % de las de alquiler estarán reservadas a menores de 36 años».

«Entre todos estamos construyendo la Pontevedra del futuro». Con este mensaje, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas subrayó el «esfuerzo de la Xunta por la vivienda en la ciudad del Lérez», y anunció que «lo mejor está por venir», ya que a partir de 2026 comenzarán a entregarse las primeras viviendas públicas en Pontevedra, «consolidando así una estrategia que combina vivienda asequible, desarrollo urbano sostenible y nuevos espacios de ocio para la ciudadanía».

El suelo de San Mauro: 25 bloques y una plaza

La conselleira adelantó detalles del futuro desarrollo del ámbito de San Mauro para habilitar suelo para 2.040 viviendas, de las que un 80% serán protegidas: 25 bloques de edificios que dispondrán de una gran plaza central, más de 2.000 árboles respetando la vegetación del entorno del río que atraviesa la zona, 550 plazas de aparcamiento público y mobiliario urbano e iluminación sostenibles. Además, anunció que la Xunta tramita una nueva ayuda a promotores, que se suma a la ya concedida a la cooperativa Andares do Lérez, y que constituye una aportación de cerca de un millón de euros para dos futuros inmuebles en la zona de Tafisa.