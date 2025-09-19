Vilaboa presume de pista de pump track

La pista de pump track cuya ejecución acaba de iniciar el Concello de Vilaboa en la cantera de Paredes será la de mayores dimensiones de la provincia, y superará la superficie de instalaciones que hoy son referente en la provincia y que están situadas en Moaña y en Vilagarcía. El alcalde César Poza revisó estos días los avances de los trabajos que están en la fase del replanteo de las pistas con rampas, desniveles y curvas con tierra compactada. Según explicó, este replanteo será revisado por deportistas destacados en esta disciplina para confirmar que reúne las condiciones idóneas.

Con un importe de 163.325 euros, los trabajos estarán finalizados este mismo año 2025. “Remodelamos la idea inicial para hacer una pista con las dimensiones necesarias para el entrenamiento de disciplinas como el ciclismo BMX Racing o el BMX Freestyle, ambos olímpicos”. Poza alimenta la ilusión de que algún día estas instalaciones de Vilaboa acojan competiciones de nivel internacional.

La pista de pump track supone el inicio de la transformación de la antigua Cantera de Paredes en un Parque de Aventuras con una orientación multideportiva y de actividades ambientales y de contacto con el medio ambiente, proyectos en los que el gobierno local ya trabaja.

“Dentro del proyecto global que tenemos para Vilaboa iremos dando forma a parques públicos descentralizados en las diferentes parroquias y cada uno tendrá una temática diferente. Este entorno de Paredes es espectacular para la práctica deportiva y esa es la orientación que le daremos”. César Poza recuerda que esta actuación es posible gracias al convenio firmado con la Comunidad de Montes de Vilaboa que favoreció la cesión indefinida del Monte da Raposeira, dos parcelas que en conjunto suman 49.847 metros cuadrados.

El acuerdo recoge también el cierre perimetral de las parcelas y la conservación del entorno, por lo que el Concello ejecutará también una actuación que favorezca el drenaje de la antigua cantera y que evite la acumulación del agua.