Vecinos afectados expondrán a Carreteras sus reivindicaciones para la Variante Oeste de Caldas

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se desplazó el martes hasta Caldas de Reis para conocer de primera mano el malestar generado en el municipio por el estudio de la Variante Oeste. Blanco fue recibido en la Casa Consistorial por el alcalde, Jacobo Pérez, quien se encargó de transmitirle con detalle la situación de cada una de las alternativas propuestas. Además, el regidor también explicó las razones por las que se opone a que se ejecute la actuación tal y como está planteada en el estudio.

Pérez Gulín confirmó que la próxima semana tendrá lugar en A Coruña una nueva reunión con el delegado del Gobierno, en la que también estará presente el director general de la Demarcación de Carreteras del Estado. En este encuentro también estarán presentes un representante de cada parroquia afectada por el estudio, para que puedan dar traslado de las preocupaciones que suscita la actuación. El alcalde de Caldas de Reis mostró su agradecimiento a Pedro Blanco por su implicación y su sensibilidad. «Es una preocupación real que se demuestra con que se desplazara hasta Caldas de Reis para escuchar nuestras demandas y por promover la reunión de la próxima semana con representantes vecinales, por lo que le estamos muy agradecidos», señaló.

Esta reunión se suma a la que ya tuvo el propio Jacobo Pérez hace unos días con el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada. «Desde el gobierno local vamos a continuar trabajando para conseguir que el proyecto de la Variante Oeste tenga en cuenta las demandas vecinales y se no suponga un agravio para nuestros vecinos», finalizó.