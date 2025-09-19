Siete ofertas optan a ejecutar por 9,3 millones 56 nuevas viviendas públicas en Valdecorvos
Es el segundo proyecto de este tipo que realiza la Xunta en el barrio
N. D.
La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas analiza siete ofertas de una decena de empresas para ejecutar 56 viviendas públicas en Valdecorvos, un plan que se licitó en julio por 9,3 millones de euros. El inmueble se distribuirá en tres bloques independientes de cuatro plantas de altura y bajo cubierta, además de garajes, trasteros y locales. Las obras tendrán un plazo de ejecución de 18 meses.
En Valdecorvos, la Xunta tiene en marcha en la actualidad 236 viviendas de promoción pública. De ellas, 74 están en construcción y ya se celebró el sorteo para su adjudicación, a las que hay que sumar estas 56 en proceso de adjudicación y otras 48 cuya construcción se licitará también próximamente.
Asimismo, se redactan los proyectos para convertir 4 bajos en viviendas y otros 54 pisos. Además, la Xunta tiene licitada la redacción del proyecto para la construcción de otras 53 viviendas públicas en la parcela de Tafisa cedida por el Concello, así como también la redacción del proyecto para otras 11 viviendas en la parcela de As Devesas, igualmente cedida por la Administración local.
