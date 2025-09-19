Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sara Durán se prepara para llegar a los Juegos Olímpicos de 2028

Recepción a la piragüista. | FdV

Recepción a la piragüista. | FdV

El Concello de Sanxenxo ofreció ayer una recepción a la piragüista local, Sara Durán, medallista en el Europeo y en el Mundial. Ahora se prepara para poder participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents