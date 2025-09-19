Reunión para personas con parálisis cerebral

La vivienda residencial Amencer-Aspace de Pontevedra es hoy el escenario de la reunión del Observatorio Ibérico de Residencias para Personas con Parálisis Cerebral. La jornada se desarrolla desde las 9.30 hasta las 14.00 horas con el fin de generar un espacio de encuentro y cooperación entre entidades de España y Portugal.