El reto de más de un centenar de diabéticos

Varios grupos que conforman un total de más de cien personas con diabetes, tipo 1 y tipo 2, comenzaron el pasado martes a recorrer los últimos 101,7 kilómetros del Camino de Santiago Portugués por la costa hasta llegar a la plaza del Obradoiro este domingo 21. El recorrido se realiza en seis etapas, pasando por localidades como Pontevedra, de donde los caminantes salieron ayer en dirección a Caldas de Reis.

Salida desde Pontevedra el pasado jueves 18. / FdV

Se trata de «Haciendo Camino», una iniciativa de Fundación para la Salud Novo Nordisk (FSNN) junto con la Federación Española de Diabetes (FEDE) que persigue principalmente dos objetivos. En primer lugar, demostrar que los diabéticos pueden tener una vida plena y saludable, transmitiendo el mensaje de que evitar el sedentarismo y realizar actividad física mejora su control. En adición, se pretende generar un ambiente de hermanamiento y de autoayuda, así como solucionar dudas sobre esta enfermedad para la que, a día de hoy, la medicina no dispone de cura, ya sea por su complejidad o porque «es más rentable un tratamiento de por vida», como señalan varios diabéticos.

Por otro lado, el proyecto consta de sesiones formativas, que tienen lugar por la tarde, tras finalizar el tramo diario. Estas reuniones se realizan con el fin de resolver dudas, prevenir complicaciones de la enfermedad o enseñar un buen control de esta, tal y como indica Carlos Miranda, médico y patrono de la FSNN.

Uno de los grupos realizando un tramo del camino. / Gustavo Santos

Los participantes han tenido que superar una fase de formación digital previa y participar en una jornada intensiva centrada en el manejo integral de la diabetes y de la obesidad. En general, caminan desde las 8.30 horas hasta las 14.30 horas aproximadamente, dependiendo de la extensión y la complejidad de la etapa. En función de estos factores, se planifican las paradas. «Por ejemplo, cuando fuimos a Pontevedra, hicimos tres paradas», comenta Miranda.

Estos caminantes se encuentran en todo momento bajo supervisión médica continua, contando con un equipo sanitario compuesto por cuatro médicos, dos enfermeras y diez monitores, además de disponer de vehículos de apoyo para aquellos que necesiten disponer de este servicio.