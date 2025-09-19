Retiran la pasarela de madera de O Sequelo para crear una senda peatonal a orillas del río

La Brigada Municipal de Obras ha iniciado los trabajos de retirada de la pasarela de madera que linda con el CEIP Sequelo debido a su mal estado. Aunque desde el Concello de Marín trató de cerrarse en varias ocasiones, no siempre se respetaba la prohibición de uso, por lo que para evitar una situación de peligrosidad se procedió a su retirada. Esta decisión se toma, además, porque la pasarela iba a ser retirada de todas formas, ya que la obra de renovación del colector del río Lameira incluye la creación de una senda peatonal en la otra orilla del río, que está en plena ejecución.

En estos momentos, el gobierno local pide disculpas por «las incomodidades que suponen las obras en todo el entorno del centro escolar», pero insiste en que «los trabajos redundarán en una enorme mejora de la zona y de los equipamientos que la rodean».