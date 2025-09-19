El Puerto inicia una nueva fase de modernización de la lonja, que se consolida como primera de la ría

La Autoridad Portuaria tiene ya en marcha una nueva fase de modernización de la lonja de Marín con el inicio de las obras de renovación de su cubierta, después del cambio de los pilares. Todo ello suma cerca de 1,6 millones de euros con el fin de revitalizar una actividad que ha aumentado su facturación un 45% desde 2019, justo antes de la pandemia del covid, y que en la actualidad factura una media de 300.765 euros mensuales, por encima de las cifras de 2024 y mucho mejores que los 208.000 de hace siete años. De este modo se trata de consolidar a la subasta de Marín como la más activa de la ría, por delante de la de Campelo, en Poio, que tras la crisis del marisqueo de 2024 quedó relegada al segundo puesto. Entre enero y septiembre Marín ha movido 841 toneladas de pescado, por más de 2,6 millones de euros, mejora que en 2024. Por su parte Campelo llega a las 139 toneladas por dos millones de euros y Portonovo factura hasta ahora 1,9 millones con algo más de mil toneladas de producto, según los datos provisionales del portal pescadegalicia de la Consellería de Mar.

En abril, el Puerto adjudicó la obra de «renovación y mejora de las instalaciones interiores de la lonja; nueva cubierta en la zona de ventas», que se ejecuta con cofinanciación europea a través de los fondos FEMPA (Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura). Ya se trabaja en las estructuras en el taller para comenzar el montaje en octubre. La actuación consiste en la adecuación de la cubierta existente en la zona de ventas del edificio de la lonja con una sobrecubierta metálica sobre la estructura de hormigón. El objetivo es que esta nueva estructura proporcione estanqueidad frente a filtraciones de agua, proteja la actual estructura de hormigón existente, albergue los equipos de climatización y aumente la eficiencia térmica en las dependencias. El plazo de ejecución es de diez meses y el presupuesto es de unos 750.000 euros.

Ya finalizó la «Renovación y mejora de las instalaciones interiores de la lonja: renovación de las bases articuladas de los pilares» por 830.000 euros, también llegados de fondos FEMPA. La lonja de Marín está en servicio desde 1976 y su proximidad al entorno salino hace necesaria s estas actuaciones.