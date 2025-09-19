El PSOE denuncia la «instalación irregular» en Poio de cámaras de videovigilancia
REDACCIÓN
El grupo municipal del PSdeG-PSOE manifiesta su «preocupación por la instalación de cámaras de videovigilancia sin garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos y de los derechos fundamentales de la ciudadanía». Explica que «estas cámaras fueron colocadas sin las preceptivas autorizaciones ni la señalización obligatoria que informe a los vecinos sobre su existencia, la finalidad y el responsable del tratamiento de las imágenes. Esta actuación constituye una grave muestra de irresponsabilidad institucional y de falta de transparencia».
Para los socialistas resulta «especialmente grave que quien debería dar ejemplo en el cumplimiento de la ley actúe precisamente al margen de ella» e insiste en que «la videovigilancia afecta directamente a derechos fundamentales como la intimidad, la propia imagen y la protección de los datos personales, por lo que debe emplearse con rigor y con las garantías legales debidas». Además, recuerdan que «ya existen precedentes de procedimientos sancionadores a otros concellos gallegos por hechos similares, por lo que el riesgo no es una hipótesis, sino una realidad».
- Vuelca un camión cargado con pollos en las proximidades de la estación de A Portela, en Barro
- El milagro se vuelve a cumplir: la romería del santuario de Amil congrega a miles de devotos
- El CHOP trabaja con los colegios para desmontar que el dolor de espalda lo provocan las mochilas
- Las primeras naves del polígono de O Vao hace aventurar su inminente apertura
- Un coche estacionado en A Barca, devorado por las gigantescas llamas del fuego
- ‘Morris’, elegido como segundo presentador de los Feroz 2026
- Un repaso a la historia de la automoción
- Los Feroz 2025 dejan un impacto de 33,5 millones en Pontevedra