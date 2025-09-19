Plan pionero en Sanxenxo de educación sanitaria y chequeos médicos gratuitos

El Concello de Sanxenxo, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, en colaboración con la Sociedade Galega de Hipertensión llevarán a cabo los próximos 26 y 27 de septiembre un Programa de Educación Sanitaria para la Población. Es una actividad pionera que se enmarca en el 31 Congreso Sociedade Galega de Hipertensión y del 22 Congreso Sociedade Galega de Risco Vascular.

La concejala de Servicios Sociales y Mayores, Paz Lago, y el doctor de Medicina Interna, Carlos Názara, presentaron ayer la programación en el salón de plenos municipal. Lago apuntó que «conscientes da importancia que teñen estos índices cardiovasculares na nosa saúde queremos achegar estos coidados aos nosos veciños e veciñas con este programa pioneiro».

La Sala Nauta se convertirá «nun punto de encontró coa saúde». El viernes 26, de 10.30 a 13.30, acogerá la Conferencia sobre Estilo de Vida Cardiosaludable y por la tarde, de 17.00 a 19.00 horas, un Taller Práctico para Desarrollo de Hábitos Saludables en el que se explicará la toma correcta de presión arterial, ejercicios físicos adecuados o recomendaciones dietéticas.

El sábado 27, Día de la Hipertensión y Riesgo vascular, se ofrecerá a la población una revisión gratuita, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.30 horas, en la que se medirá la presión arterial, perímetro abdominal, peso y determinaciones de glucosa y colesterol. Cada persona se llevará un informe con los resultados y las recomendaciones médicas.

Názara agradeció la implicación del Concello con el Congreso que por décimoquinto año se celebra en el municipio. «Foi unha actividade que foi medrando ano tras ano ata chegar a este programa pensando na poboación e nos riscos cardiovasculares. Con estas revisións que vamos facer pódense reducir ata un 80% o risco de enfermedades cardiovasculares. O colesterol só é un síntoma que nos alerta», dijo. En la misma línea, señaló que «non existe en Europa un programa como este promovido por un concello».

En cuanto a los Congresos, se darán cita en Sanxenxo más de 300 profesionales de Medicina y Enfermería procedentes de distintos puntos de España que abordarán en el Hotel Carlos I los últimos avances y casos clínicos de enfermedades desde distintas visiones. Se tratará el Proyecto Genoma, se actualizarán los datos sobre la Hipertensión Arterial o incluso la aplicación de la Inteligencia Artificial en los Lípidos, entre otros.