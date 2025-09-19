Una "performance" contra el parking de pago del Gran Montecelo en Pontevedra

La federación de vecinos "Catelao" de Pontevedra, integrada en la plataforma SOS Sanidade Pública, ha protagonizado este viernes una llamativa "performance" a las puertas del hospital Montecelo para denunciar el coste que tendrá para los usuarios el futuro aparcamiento de pago previsto por el Sergas en este complejo. Los vecinos escenificaron a las puertas del hospital, en su vial de acceso, una barrera de aparcamiento ante la que paraban los conductores, a los que se les informada de "lo que ocurrirá cuando la Xunta obligue a pagar a las personas usuarias de este parking". Después se levantaba la "vara-barrera" para abrir de nuevo el paso.

La iniciativa forma parte de una campaña que ya comenzó hace meses con otras protestas y recogidas de firmas contra la aplicación de tarifas para aparcar en el futuro Gran Montecelo. Las tarifas que la Xunta tiene pensado aplicar en este nuevo aparcamiento serán similares a las que ya se están pagando en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Según esta tabla, la primera media hora es gratuita, mientras que la segunda es a 0,9 euros y el resto de horas a 1 euro.

Un coche pasa tras levantarse la "vara-barrera" / Rafa Vázquez

En teoría, se pagará un máximo de 8 euros por día, ya que habrá disponibles bonos de 24 horas por 8 euros, de 5 días por 20 euros, de 10 días por 33 euros y de 30 días por 60 euros.

Juan Loureiro, presidente de "Castelao" y actual portavoz de SOS Sanidade Pública en Pontevedra, ha señalado en repetidas ocasiones que "pedimos que sea completamente gratuito y que se amplíe el número de plazas, así como que se reestudie, o estudie, también un transporte público para todas aquellas personas que tienen que venir de otras localidades del área sanitaria»

Desde la plataforma denuncian que estas tarifas «tienen trampa», ya que si una persona está ingresada lo lógico es que sean varios los acompañantes que la atiendan por turnos, «y cada uno entrará con su propio coche al parking, por lo que no van a ser solo ocho euros, sino ocho más ocho más ocho, en función de cuántos turnos se hagan». «Normalmente las familias se turnan y cada uno tiene un coche diferente, ahí está el truco, por eso nosotros hablamos de 24 euros al día».

Por otro lado, consideran ridícula la primera media hora gratis, «cuando el propio estudio que hizo la empresa que contrató la Xunta es que la media de espera, entre ir y venir y el tiempo que pases allí, son tres euros; para eso es mejor que nos dejen el leiraparking».