El Pazo da Cultura alberga el congreso profesional Vetnoroeste

El Concello de Pontevedra y el Colegio Oficial de Veterinarios de Pontevedra vuelven a colaborar, un año más, en la celebración del XII Congreso Vetnoroeste, que se celebra hoy y mañana en el Pazo de la Cultura. En esta edición el congreso girará en torno al concepto ‘One Health’ bajo el lema «Cuidándolos, nos cuidamos”, con énfasis en que a través del cuidado de la salud animal se protege la salud humana.

Hoy por la mañana se celebrarán dos talleres antes del congreso: sobre citología cutánea práctica, impartido por Juan Francisco Sánchez Cárdenas, y sobre inteligencia artificial aplicada a la práctica clínica, expuesto en este caso por Germán Quintana.

En horario de tarde, se inaugurará el congreso con el relatorio ‘Diabetes Felina’, impartida por Carlos Melián, doctor en Veterinaria y presidente del Comité Científico Vetpartners España.

Durante el congreso se expondrán 13 charlas impartidas por nueve ponentes de reconocido prestigio en el sector veterinario.

Entre otras actividades, este simposio veterinario contará con mesas redondas sobre medicamentos, legislación, así como formación para auxiliares de veterinaria (ATVs) y una exposición comercial con novedades del sector.