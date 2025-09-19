El parque infantil de Ánkar inspirado en Colón estará listo a finales de octubre
REDACCIÓN
Poio
Las obras de remodelación del parque de Ánkar avanzan a buen ritmo, con la previsión de convertir este espacio en una nueva área de juegos infantiles inspirada en la figura de Cristóbal Colón. En este momento los trabajos se centran en el pavimentado de la base sobre la que se instalarán el caucho de seguridad y los diferentes elementos lúdicos. La previsión es que estén finalizados a finales de octubre.
