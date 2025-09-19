Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ofrecen cursos de capacitación digital en el sector pesquero

El Grupo de Acción Local del Sector Pesquero Ría de Pontevedra (GALP-RP) organiza una acción formativa gratuita para personas autónomas y entidades asociativas. Se impartirá en el Espazo Emprendedor de Marín los días 22, 24 y 29 de septiembre para adquirir competencias digitales básicas.

