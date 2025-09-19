Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O BNG de Sanxenxo pide a recadación de multas por aparcar

O BNG de Sanxenxo pide por Rexistro ao goberno local un informe detallado sobre a recadación por sancións de estacionamento por parte da Policía Local durante os meses de xuño, agosto e setembro de este año e os dous anteriores.

TEMAS

Tracking Pixel Contents