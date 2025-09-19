De nuevo 30 grados a las puertas del otoño

Pontevedra vuelve a rondar los 30 grados en los últimos días del verano. A las puertas del otoño, que llega el fin de semana, los pontevedreses apuran estas jornadas de «miniola de calor» con salidas a la playa. La estación de MeteoGalicia en Campolongo superó ayer los 27 grados y para hoy se anunciaban hasta 31, pero a partir del sábado bajan las temperaturas y llegan las primeras lluvias otoñales, según las previsiones de esta agencia autonómica.

En las últimas tres semanas, desde el 27 de agosto hasta ayer se han recogido ya alrededor de cien litros de lluvia por metro cuadrado, 37 en esos últimos cinco días de agosto y sesenta en el actual mes de septiembre. Sin embargo, este índice de precipitaciones todavía no es suficiente para regularizar el nivel del río Lérez, que ayer se situaba apenas por encima de los dos metros cúbicos por segundo de caudal medio. Con estas cifras, Augas de Galicia mantiene activa la prealerta por escasez moderada de agua que decretó a principios de agosto y renovó hace unos días.

En concreto, el pasad día 9 se acordaba mantener la medida precautoria adoptada en la reunión de la Oficina Técnica da Seca celebrada el 7 de agosto «al no advertirse en este tiempo cambios significativos en las cuencas de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa».

Se observa que continúa «el normal descenso del caudal de los ríos desde julio, propio de la época estival debido a la ausencia de lluvias y a la evaporación por el calor, así como, en algunos casos, por el aumento de población». Los concellos afectados por la prealerta son Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, Marín, Meaño, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra y Sanxenxo.