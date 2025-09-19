Nathy Peluso, Ana Mena o Nil Moliner, al frente del Bigsound 2026 en Pontevedra
El festival confirma los primeros artistas que actuarán en la próxima edición
Jose Antepazo
La organización del festival Bigsound ya ha desvelado los primeros nombres que integrarán su cartel para la edición del próximo año. Entre ellos se encuentran Beret, Natalia Lacunza, Besmaya, Despistaos, Lucho RK o Mafalda Cardenal.
Asimismo, los asistentes a la futura temporada podrán volver a disfrutar de dos artistas que ya estuvieron presentes este 2025. Se trata del rey del electrolatino, Juan Magán, y el argentino Luck Ra, conocido por temas como "La Morocha".
Los abonos para el Bigsound2026, que se pondrán a la venta el próximo lunes 22 de septiembre, se podrán adquirir desde los 59 euros.
En 2025, según los organizadores, más de 35.000 personas pasaron por el festival durante sus dos días, generando un gran impacto económico en Pontevedra de 14 millones de euros.
