Medio Rural mellora un vial que comunica A Lama, Avión e Beariz

A conselleira do Medio Rural, María José Gómez visitou onte a reparación da pista Portela da Cruz-Hedreira, cun investimento de preto de 200.000 euros. Esta acción beneficia os municipios da Lama e de Avión e Beariz, en Ourense.

