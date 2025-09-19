Herido grave tras ser atropellado en la PO-308 en Poio
Ocurrió a las 19.30 horas en A Porteliña y la Policía Local señala que la víctima cruzaba indebidamente la calzada
N. D.
Un hombre de unos 60 años de edad ha resultado herido grave en la tarde de este viernes en Poio al ser atropellado cuando cruzaba la carretera PO-308 en Poio.
Ocurrió sobre las 19.30 horas en la avenida da Porteliña y según la Policía Local la víctima "cruzaba indebidamente por la calzada, resultando con lesiones graves".
Una ambulancia del 061 trasladó al herido. Los agentes investigan las causas del accidente si bien ya aclaran que el vehículo circulaba en dirección Sanxenxo-Pontevedra correctamente, y el conductor dio resultado negativo en la prueba de alcohol.
El accidente provocó retenciones en ambos sentidos.
Por la mañana ya se había registrado otro accidente en la misma carretera, con el vuelco de un vehículo. Fue una salida de vía a las 12.30 horas y el coche impactó con otro estacionado, aunque el conductor resultó solo herido leve. También provocó retenciones, según informa la Policía Local.
