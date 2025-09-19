Emprendimiento de superación: de ser madre de acogida de su hermana a abrir una academia

Detrás de cada nuevo emprendimiento hay una historia. En algunas ocasiones una idea de negocio es el resultado de una experiencia dura vital de la que también se extrae algún tipo de aprendizaje. Así le ocurrió a Gabi Morales, venezolana de nacimiento que se crió en Canarias y pontevedresa de adopción desde hace una década. Ella es la fundadora de un espacio educativo para niños de dos a trece años en el que el objetivo es, según sus propias palabras, «crear un entorno seguro y enriquecedor para la infancia».

Para entender la forma de pensar de esta joven hay que remontarse a su propia vida familiar, ya que siendo muy joven, con tan solo 23 años, tuvo que hacerse cargo de su hermana pequeña, menor de edad. Fue la consecuencia de una infancia en la que el maltrato estuvo muy presente debido a la enfermedad mental que su madre padecía.Su experiencia trabajando con niños comenzó hace ocho años. Primero estuvo de encargada en una academia de inglés y después abrió su propio espacio con una socia. Ahora, desde el mes de julio, está al frente de «Nomad», un espacio en el que los menores aprenden la lengua anglosajona a través de la naturaleza y con la realización de talleres, salidas, campamentos, etc...

«Este año mi socia y yo decidimos tomar caminos separados porque teníamos visiones muy diferentes. Yo aposté por la educación de los más pequeñitos», explica a FARO.

«Nomad nace de mi experiencia personal y profesional porque yo tuve una infancia bastante difícil con una madre con una esquizofrenia diagnosticada y una familia bastante desestructurada. Soy la mayor de cuatro hermanos y con 23 años me tuve que enfrentar al reto de acoger de forma definitiva a mi hermana, que entonces solo tenía 10 años (ahora 17). Mis otros dos hermanos ya eran mayores de edad», resume esa parte de su vida tan difícil.

«Tuve que poner en pausa mi juventud y convertirme en adulta de golpe. No sabía ni cómo inscribirla en el colegio, además de que arrastrábamos muchas heridas que sanar de todo lo que habíamos vivido con nuestra familia. Todo eso me enseñó la importancia de la resiliencia y de confiar en las personas que están ahí para ti», reconoce, y pone como ejemplo a la familia de su pareja.

Es más, uno de los principales aprendizajes de esa etapa fue que «a veces la familia no es simplemente la sangre». «Aprender a confiar otra vez ha sido difícil», confiesa.

Fue, precisamente, todo ese trauma, «que nos ha afectado tanto», lo que la animó a crear un sitio «en el que los niños se sientan escuchados, porque yo recuerdo de pequeña que los mayores no me tomaban en serio y yo entendía todo lo que pasaba a mi alrededor y lo sentía igual». «Quiero que los niños se sientan felices y creen recuerdos, que es lo que te llevas cuando creces».

Además, con esta apuesta «se cumple una búsqueda de las familias, que quieren algo más que una simple academia de inglés, algo más enriquecedor». «El inglés no es el fin, sino el vehículo», afirma.

La joven emprendedora en uno de los espacios de su academia infantil "Nomad". / PEDRO MINA

12.886 autónomos en la comarca de Pontevedra, menos del 20% del total de afiliados Las cifras de trabajadores por cuenta propia no pasan por su mejor momento. Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la comarca de Pontevedra hay 12.886 autónomos. Son 64 menos que el año pasado a estas alturas y 138 menos que hace dos años. Está claro que el emprendimiento no es la opción favorita de los vecinos de la comarca, ya que no llega ni siquiera el 20% del total de afiliados actualmente. Así, respecto a 71.475 del total de trabajadores, estos 12.886 suponen un 18%. Ese porcentaje es incluso menor en algunos municipios, como es el caso de la capital de las Rías Baixas, con 5.439, o lo que es lo mismo, poco más del 11% de la cifra global de sus afiliados, 47.959. En Pontevedra las cifras también han variado en los dos últimos años, ya que en 2024 había 5.483 autónomos y en 2023 eran 5.484. Los otros tres principales municipios de la comarca aportan un número nada despreciable de trabajadores por cuenta propia. De este modo, entre Sanxenxo, Marín y Poio suman 4.282, con 1.834 el primer municipio, 1.276 el segundo y 1.172 el tercero. En 2024 en este momento del año estos tres concellos contaban conjuntamente con 4.293 y hace dos años con una cifra muy similar: 4.315. Respecto al resto de ayuntamientos del área de influencia de Pontevedra, destacan los 703 autónomos de Caldas de Reis y, por debajo de los 400, los 377 de Ponte Caldelas, 361 de Vilaboa, 344 de Cerdedo-Cotobade, 335 de Moraña y 323 de Cuntis. Cifras mucho menores son las de Barro, con 296 trabajadores por cuenta propia; Portas, con 188; A Lama, con 131, y Campo Lameiro, con 107.

Reducción de la jornada

Las asociaciones de trabajadores autónomos se pronunciaron recientemente sobre el debate respecto a la reducción de la jornada laboral. Así, desde la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) recordaron que los datos de su Observatorio del Trabajo Autónomo muestran un respaldo claro a la medida, ya que un 79% de las y los autónomos aseguraba no estar en contra de la iniciativa.

Igualmente, desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), apuntaron que la jornada de 37,5 horas semanales eso ya es una realidad, sin que esto haya supuesto un problema económico ni de viabilidad para las actividades. Es más, apostaron por una «evolución lógica» del modelo laboral.

Formación en Pontevedra

En otra línea de cosas, la Asociación de Autónomos y Pequeñas Empresas de Galicia, APE-Galicia, con sede en Pontevedra, organiza varios cursos presenciales que comenzarán próximamente. Uno es el de «Marketing y compraventa internacional», un acción formativa gratuita para personas desempleadas, que supone un certificado de profesionalidad de nivel 3 dirigida a la familia profesional del comercio, el marketing y las relaciones públicas. También está abierta la inscripción para el de «Organización y gestión de almacén», también para desempleados y presencia. Es gratuito y con certificado de nivel 3.