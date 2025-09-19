Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuntis organiza talleres de memoria para mayores de 55 años

El Concello de Cuntis, a través del Departamento de Servizos Sociais, abre el plazo de inscripción para uno nuevo Obradoiro de Memoria y Estimulación Cognitiva dirigida a personas mayores de 55 años residentes en el municipio.

