Cooperativismo e IA centran el Pont-Up Store que se inaugura hoy

Una nueva edición del Pont-Up Store abrirá sus puertas hoy viernes y mañana sábado en la Praza de España con un programa en el que se integrarán un total de 50 proyectos empresariales y más de 20 actividades alrededor de las tendencias y demandas del ecosistema emprendedor.

Este año el encuentro quiere poner el foco en la promoción de los valores de la economía social, un eje siempre presente en la programación del evento que se suma así a la iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que declaró este 2025 Año Internacional de las Cooperativas bajo el lema «Las cooperativas construyen un mundo mejor», para destacar el papel fundamental de esta fórmula empresarial en el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y la promoción de un crecimiento económico inclusivo.

Además, la inteligencia artificial estará muy presente en esta edición, en la que se recupera el espacio «10 minutos de gloria» para presentar tres emprendimientos disruptivos: la asistente virtual gallega diseñada para cuidar y entretener a personas mayores, «Serenia»; el Uber para tractores, «Agrolistik»; y la plataforma «Gastrovisual», que convierte la carta de un restaurante en un menú interactivo en vídeo.

El acto inaugural con visita institucional tendrá lugar entre las once y media y las doce hoy.