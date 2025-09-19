+Convivencia moviliza a más de 600 vecinos

Las salidas del programa +Convivencia, de la Diputación de Pontevedra, continúan esta semana con nuevas actividades que movilizarán un total de 607 personas de nueve ayuntamientos de la provincia. Los participantes visitarán varios enclaves de Pontevedra como las islas Cíes, el Monasterio de Carboeiro o un paseo en catamarán por la Ruta do Mexilón.