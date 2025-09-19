Comienzan las actividades previas de los premios Feroz 2026

Para arrancar la nueva edición de los Feroz, el Teatro Principal de Pontevedra acoge el ciclo de proyecciones "A comedia segundo os Feroz", compuesto por diferentes largometrajes ganadores y nominados al premio Feroz como mejor película de comedia: "3 bodas de más", "Carmina y Amén", "Seis días corrientes" y "Competencia oficial".

Las sesiones tienen lugar a las 18.30 horas, pero la apertura de puestas es una hora antes. Asimismo, las entradas a todas las sesiones son gratuitas, pero requieren la previa retirada de las localidades en la oficina de Turismo de la plaza de España de Pontevedra, disponible desde los siete días anteriores a cada actividad y hasta completar aforo. Cada persona puede coger un máximo de cuatro entradas.

La primera película, "3 bodas de más" se proyecta el próximo sábado 27 de septiembre. Cuenta la historia de Ruth (Inma Cuesta), una investigadora en una universidad que asiste a las sucesivas bodas de sus exparejas, mientras ella sigue sin encontrar a su media naranja. Ruth tendrá que enfrentarse a su pasado y decidir con quién quiere compartir su futuro.

La proyección de "Carmina y Amén", el segundo largometraje de Paco León, será el domingo 28. Tras la súbita muerte de su marido, Carmina convence a su hija María de no dar parte de la defunción hasta pasados dos días y así poder cobrar la paga extra que él tenía pendiente. Durante ese tiempo, esconden el cadáver y disimulan su duelo en la cotidianidad de un bloque de pisos de un barrio humilde de Sevilla.

El sábado 4 de octubre es el turno de "Seis días corrientes", que explora los límites entre la ficción y el documental con actores no profesionales. Bajo una capa de humor y cotidianidad, las seis historias que componen la película esconden una profunda reflexión sobre los prejuicios que se activan cuando nos vemos obligados a convivir con alguien distinto a nosotros.

Por último, "Competencia oficial" pondrá el broche de oro el domingo 5 de octubre a esta primera actividad previa a los Feroz 2026. El largometraje, que cuenta con actores de la talla de Antonio Banderas y Penélope Cruz, narra como un empresario multimillonario decide hacer una película que deje huella, en busca de trascendencia y prestigio social.