Un centenar de agrupaciones musicales optan a fondos provinciales para cultura
Se habilitan 200.000 euros para adquirir o reparar instrumentos y vestuario
REDACCIÓN
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, presentó ayer a representantes de más de 110 agrupaciones musicales de la provincia una novedosa línea de subvenciones para la adquisición o reparación de instrumentos o vestuario aprobada por el gobierno provincial por valor de 200.000 euros. «Son unas ayudas que responden a un clamor del mundo de las agrupaciones musicales y culturales de esta provincia y que este gobierno tuvo la sensibilidad de escuchar y atender», afirmó el mandatario provincial, que estuvo acompañado por el diputado de Cultura, Jorge Cubela.
Esta colaboración del gobierno provincial con el tejido asociativo y cultural de la provincia repartirá un máximo de 3.000 euros, o hasta el 75 % del gasto realizado, entre cada uno de los beneficiarios. Estos fondos se podrán destinar tanto la adquisición de nuevos instrumentos musicales o piezas de vestuario, como la reparación de los mismos.
El programa está articulado en estas dos líneas, dotada la primera con 170.000 euros y la segunda, con 30.000 euros. Publicadas las bases en el Boletín Oficial de la Provincia, el plazo para la presentación de solicitudes está abierto hasta el próximo 10 de octubre.
- Vuelca un camión cargado con pollos en las proximidades de la estación de A Portela, en Barro
- El milagro se vuelve a cumplir: la romería del santuario de Amil congrega a miles de devotos
- El CHOP trabaja con los colegios para desmontar que el dolor de espalda lo provocan las mochilas
- Las primeras naves del polígono de O Vao hace aventurar su inminente apertura
- Un coche estacionado en A Barca, devorado por las gigantescas llamas del fuego
- ‘Morris’, elegido como segundo presentador de los Feroz 2026
- Un repaso a la historia de la automoción
- Los Feroz 2025 dejan un impacto de 33,5 millones en Pontevedra