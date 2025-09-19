La Bienal acerca el flamenco con un espectáculo gratuito

La Diputación de Pontevedra avanza en la programación de Artes Vivas de la Bienal con una nueva actuación en Pontevedra, la penúltima del ciclo. Comisariado por Iñaki Martínez Antelo, el ciclo recorre diferentes puntos de la provincia activando espacios urbanos, patrimoniales e industriales, favoreciendo nuevos encuentros y experiencias culturales.

En esta ocasión, «El lenguaje de las líneas», de Leonor Leal, llega hoy viernes, 19 de septiembre a las 20.00 horas, al Teatro Principal de Pontevedra, con entrada libre hasta completar la capacidad.

Leonor Leal, bailaora y creadora contemporánea, optó por habitar el teatro desde una óptica innovadora y distinta. El espectáculo se presenta como una charla bailada. La creadora, que se mueve en el territorio del nuevo flamenco, quiere compartir sus inquietudes sobre la ausencia de textos escritos sobre flamenco. No será una conferencia con ella sentada frente a un micrófono soltando un discurso, sino un flechazo entre cuerpo y palabra.

Leonor Leal (Jerez de la Frontera) es una bailaora singular y versátil, de formación sólida. Obtiene la titulación en Ballet Clásico por la Real Academia de Danza del Reino Unido y en Danza Clásica y Danza Española por el Conservatorio de Danza de Sevilla. Su trayectoria solista es apoyada por diversos galardones a su trabajo.