Un aprendizaje culinario

El Mercado de Abastos de Pontevedra acogió ayer a más de una veintena de estudiantes de primer año del ciclo superior en Dirección de Cocina del CIFP Carlos Oroza, con el objetivo de que conozcan de primera mano los productos que se venden en los puestos de la plaza de la ciudad, donde pudieron interactuar también con los trabajadores.

Los alumnos en los puestos del Mercado de Abastos de Pontevedra. / Rafa Vázquez

Asimismo, los alumnos se dividieron en tres grupos de trabajo, a los que se les asignó un tipo de puesto de mercado. De esta forma, cada equipo indagó en los precios del pescado, de la carne y de las hortalizas y frutas. También tuvieron que comprobar si tenían la etiqueta del producto y su respectivo precio a la vista, como debe ser. Posteriormente, los alumnos compararán los precios para comprobar que, con respecto al mismo producto, puede haber una variación importante en el importe. No obstante, también tendrán en cuenta otros factores como la frescura y el tamaño del producto.

Además, según indica Ricardo Fernández, profesor del curso, al alumnado se le enseñó el proveedor principal del curso, Juncal. «Tienen que conocer que en las ciudades hay sitios pequeños donde puedes comprar un producto muy bueno», comenta Fernández. «Es importante para un alumno que va a ser un futuro profesional de la cocina que conozca dónde se compra el producto», añade.

Alba Pouso, alumna del ciclo superior en Dirección de Cocina / Jose Antepazo

Este ciclo superior está formado por estudiantes que acceden de distinta manera. Por ejemplo, Alba Pouso estudió Magisterio, pero se interesó por el mundo de la cocina al trabajar en hostelería. «Quiero hacer algo de cocina gallega con mezcla de cocina asiática que sea asequible», confiesa.

A diferencia de ella, Alba Lobato cursa el ciclo superior tras superar el medio en el Carlos Oroza. «Siempre quise ser cocinera porque mis padres tienen un restaurante en O Grove, Tapería Adrede, pero también me gustaría ir por ahí y conocer más», señala.

Alba Lobato y Paula González, estudiantes en el Carlos Oroza / Jose Antepazo

En cambio, Paula González accedió al ciclo tras cursar bachillerato. «Toda mi familia tiene relación con la hostelería y siempre fue un mundo que me llamó la atención. En casa me apoyan mucho y son una pieza muy clave», comenta la joven. «A veces es mejor pagar un poco más por los productos para saber lo que comes y no conformarte con lo que te lleven a casa o con productos que no son de aquí», concluye González, que considera esta visita al mercado de abastos «totalmente necesaria».

Todos ellos destacan la profesionalidad de Ricardo y los medios que proporciona el centro.