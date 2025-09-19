Adela Figueroa Panisse presenta dos libros
La escritora Adela Figueroa Panisse, natural de Lugo, presenta dos nuevos libros: «A quadratura do círculo» y «Matria», de la mano de Medulia Editorial. La actividad tendrá lugar el próximo jueves 25 de septiembre a las 19.30 horas en la librería Paz, en Pontevedra, donde estará acompañada por el autor Roxelio Pérez Poza y el catedrático Anxo González Guerra.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vuelca un camión cargado con pollos en las proximidades de la estación de A Portela, en Barro
- El milagro se vuelve a cumplir: la romería del santuario de Amil congrega a miles de devotos
- El CHOP trabaja con los colegios para desmontar que el dolor de espalda lo provocan las mochilas
- Las primeras naves del polígono de O Vao hace aventurar su inminente apertura
- Un coche estacionado en A Barca, devorado por las gigantescas llamas del fuego
- ‘Morris’, elegido como segundo presentador de los Feroz 2026
- Un repaso a la historia de la automoción
- Los Feroz 2025 dejan un impacto de 33,5 millones en Pontevedra