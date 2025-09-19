Adela Figueroa Panisse presenta dos libros

La escritora Adela Figueroa Panisse, natural de Lugo, presenta dos nuevos libros: «A quadratura do círculo» y «Matria», de la mano de Medulia Editorial. La actividad tendrá lugar el próximo jueves 25 de septiembre a las 19.30 horas en la librería Paz, en Pontevedra, donde estará acompañada por el autor Roxelio Pérez Poza y el catedrático Anxo González Guerra.