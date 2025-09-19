Se abre el plazo de inscripción en las escuelas municipales

El Concello de Sanxenxo abre hoy el plazo de inscripción para anotarse en las escuelas municipales que ofrece una modalidad para adultos con dos actividades, Música y Arte, y otra para niños y jóvenes que incluye Arte, Taller Lego Stem, Técnicas de Estudio y Música. Las inscripciones deberán realizarse en el registro de O.A. Terra de Sanxenxo en la sede electrónica o de forma presencial en el registro municipal.

En la escuela de música se ofrece formación en oboe, flauta, fagot, clarinete, saxofón, trompa, trompeta, trombón, tuba, bombardino, violoncello, contrabajo, guitarra, piano y percusión. Las clases de instrumento serán de 45 minutos y las de Lenguaje Musical, de 90.