Volven os Domingos do Principal con 6 espectáculos teatrais para a familia
Catro compañías galegas, unha de Murcia e outra do País Vasgo levarán ao Principal circo teatro, teatro de actor, comedia musical e clown do 12 de outubro ao 23 de novembro
Chega unha nova tempada Domingos do Principal. O concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez, desvelou este xoves o programade este ano, que será do 12 de outubro ao 23 de novembro. «Seguimos completando a programación para este últimos meses de ano desta volta cunha proposta para o público máis especial e esixente que temos aquí en Pontevedra, que é a cativada», dixo o edil.
O programa que coordina Teatro Akatro será, como é habitual, os domingos ás 12.00 e 18.30 hpras. As entradas a prezo único de catro euros e os abonos para os seis espectáculos, a un prezo de 18 euros, están á venda desde hoxe ás 10.00 horas en Ataquilla.com. De non esgotarse, estarán á venda unha hora antes de cada pase na billeteira do Teatro Principal
Xanpatito Pato, Producións Excéntricas, Píscore, Teatro dos Ghazafelhos son as compañías galegas que levarán ao Principal circo teatro, teatro de actor, comedia musical e clown.
Pola súa banda, a murciana Onírica Mecánica apostará polo teatro contemporáneo e, chegada desde o País Vasco, Marie de Jong polo teatro mudo de máscaras.
O ciclo comeza o domingo 12 de outubro co circo teatro Compaña de Xanpatito Pato . O 19 llega Monstros de Producións Excéntricas. premio María Casares 2025 ao mellor espectáculo infantil
O 26 de outubro é o turno de Verne, de Onírica Mecánica (Murcia), recomendado a partir de 6 anos e público adulto, e o 9 de novembro chega a comedia musical Molto Barroco, de Píscore, unha reivindicación das composicións musicais barrocas desde o teatro.
Andale Bon Appetit, de Teatro dos Ghazafelhos será 0 16 de novembro e o ciclo remara o día 23 con Mr Bo, de Marie de Jong (Euskadi), finalista dos Premios Max de teatro 2025.
