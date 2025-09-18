Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo

La promotora residencial Aedas Homes, ha iniciado, de la mano de la constructora Dragados, las obras de su proyecto en Sanxenxo Silgar Playa. Se trata de una promoción de 178 viviendas en el último gran solar disponible en primera linea de playa y que tiene una notable demanda, ya que están vendidos más de los pisos y la empresa recibió más de mil consultas.

“La llegada de las grúas a Silgar Playa es una de las grandes noticias del año en Sanxenxo para los clientes y también para todos los habitantes del municipio. Los edificios de Silgar Playa completarán, por fin, la fachada residencial de la playa de Silgar”, afirma Carlos García, delegado de Aedas Homes en Galicia, quien adelanta que la entrega de las viviendas está prevista para principios del año 2028.

Como remarca Carlos García, “nunca en Sanxenxo se ha visto un proyecto de este nivel, como pone de manifiesto que más de mil personas se hayan interesado por sus viviendas únicas en este enclave privilegiado”. Este interés se refleja en el ritmo de ventas: más del 50% de su oferta ya tiene dueño, si bien todavía quedan viviendas disponibles en todas las tipologías, con precios desde de 272.000 euros. “Hablamos de unos clientes de perfil medio y alto del propio Sanxenxo, pero también llegados de las principales ciudades de Galicia y de Madrid que veranean históricamente en el municipio”, especifica el delegado.

Una máquina trabaja en la parcela de la promoción Silgar Playa de Aedas Homes en Sanxenxo. / FdV

La promoción Silgar Playa estará conformada por una oferta que combina inmuebles más accesibles con un producto muy exclusivo, de 178 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, incluidos áticos y terraza. Además, la primera fase de este residencial dispondrá de zonas comunes con piscina, solárium, gimnasio y áreas ajardinadas privadas.

“Con Silgar Playa AEDAS Homes continúa dando respuesta a la gran demanda de vivienda de obra nueva y de calidad que confluye en Sanxenxo, tanto de primera residencia por parte de clientes locales muy exigentes o profesionales que teletrabajan; como de segunda residencia de clientes del interior y madrileños; e inversores que compran para alquilar”, explica Carlos García, quien destaca que entre un 5% y un 10% de los clientes es demanda de primera vivienda para vivir durante todo el año. “Este porcentaje ha sido una grata sorpresa y confirma el acierto en el diseño de las viviendas para un uso y confort durante los 365 días del año”, señala.

El delegado destaca cómo Sanxenxo se ha convertido en uno de los mercados residenciales más fuertes y atractivos del país. “Se trata de un destino turístico por excelencia a nivel nacional".