Los vecinos de Verducido inauguran este sábado Ponte Anceu tras su restauración
El acto se celebra a las 12.00 horas | La reforma asciende a 123.000 euros
J. A.
La vecindad de Verducido festeja las obras de restauración para conservar Ponte Anceu a través de un proyecto de rehabilitación con un presupuesto de casi 123.000 euros.
El acto inaugural tiene lugar a las 12.00 horas, cuando está previsto que se corte una cinta con la bandera gallega. Allí estarán presentes el alcalde de A Lama, David Carrera, y el diputado provincial de Cultura, Jorge Cubela.
Por la tarde, a partir de las 19.00 horas, el escritor y divulgador histórico José Benito García dará una conferencia en la Casa do Pobo de Verducido, donde hablará sobre el «Camiño dos Arrieiros» y la influencia de puentes como Ponte Anceu para facilitar la vertebración territorial del interior de Galicia y, en especial, la comunicación entre las provincias de Ourense y Pontevedra. También hablará sobre el comercio del vino de O Ribeiro y de las mercancías inversas, basadas en productos de salazón.
En torno a las 20.00 horas, se ofrecerá una cata de vinos y se podrá probar el «Quitafames», un aperitivo a base de carne.
Finalmente, a las 21.00 horas, dará comienzo el concierto de Blus do País e o Sindicato da Verbena.
