Los socialistas alzan la voz por el genocidio en Gaza

A través de una moción que defenderá en el Pleno de la próxima semana, el portavoz del PSOE, Iván Torres, insta a todos los grupos políticos a exigir el cese inmediato de la masacre en Gaza.

Según comentan los socialistas, además de exigir el estricto respeto del Derecho Internacional Humanitario y la protección de la población civil, con especial atención a la infancia, la moción del PSOE exige «el acceso completo, seguro y sin restricciones de la ayuda humanitaria a la población palestina», rechazando el uso de esta asistencia como instrumento de guerra. Asimismo, también enfatizan su apoyo a la postura del Gobierno español, defendiendo el reconocimiento del Estado de Palestina, la solución de dos Estados como única vía posible para una paz duradera, la imposición de sanciones individuales a los responsables de crímenes de guerra y la suspensión del Acuerdo de Asociación con la UE en la cumbre internacional celebrada en Madrid el 25 de mayo de 2025, promoviendo medidas como la aprobación de un Real Decreto Ley que consolide el embargo de armas a Israel y solicitando la expulsión del Estado agresor de las competiciones deportivas hasta que cese la barbarie contra los palestinos, o incluso anunciando, por parte de RTVE, su retirada de Eurovisión 2026 si Israel continúa.

Según se apunta en la moción, «la intensidad y la prolongación de los ataques aéreos y terrestres han provocado el colapso total del sistema de salud, la destrucción de viviendas, escuelas, universidades, hospitales, infraestructuras eléctricas y de saneamiento, y la devastación de centros gestionados por organismos humanitarios». Entre las víctimas se encuentran más de 150 trabajadores de las Naciones Unidas, lo que convierte esta ofensiva en la más mortífera registrada para el personal de la ONU desde su creación. Además, al menos 220 periodistas fueron asesinados trabajando.

«Estamos intrigados por saber qué piensa el PP de Pontevedra»

Iván Puentes expresa su intriga ante los pensamientos del PP de Pontevedra, en especial, de lo que opinan Rafael Domínguez, vicepresidente de la Diputación, y Pepa Pardo, concejala en Pontevedra y senadora en las Cortes Generales. De esta manera, manifiesta que «la inmesa mayoría de los vecinos de Pontevedra tienen claro, con independencia del partido político al que voten, que lo que sucede en Gaza es un genocidio y que Israel está asesinando población civil todos los días».A la vez, el portavoz de los socialistas en Pontevedra aprovecha para criticar el «mutismo» de los populares y reclama que condenen el genocidio que está teniendo lugar en Gaza.