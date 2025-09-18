El San Migheleiro limita la música en la calle a la una de la madrugada

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, acompañada por los concejales Marián Sanmartín y Manuel Santos y por el Jefe de la Policía Local, Benigno Blanco, mantuvo ayer una reunión de coordinación con la hostelería local de cara a la celebración de la Festa de San Migheleiro, que tendrá lugar el sábado 27 de septiembre.

En el encuentro, en el que participaron 20 hosteleros, se fijaron las normas para tratar de conciliar este día festivo con el descanso del vecindario. Así, no se permitirá tener música en la calle y servir bebidas más allá de la una de la madrugada.

«Tradicionalmente, lo bonito del San Migheleiro siempre fue disfrutar durante todo el día, desde la mañana y durante toda la tarde, y consumir en nuestros bares, por eso creemos que limitar a la una de la madrugada fomenta ese ocio diurno», afirmó Ramallo.

Cada local deberá presentar una solicitud en el Concello indicando en qué franjas horarias quieren poner música en la calle. Se evaluará cada petición, para tratar de coordinar las zonas y los horarios y comprobar que se presentó correctamente el Seguro de Responsabilidade Civil correspondiente. Los locales también deberán indicar si van a habilitar puestos de comida en el exterior. En caso de que así sea, deberán tener en cuenta que estará prohibido hacer fuego bajo toldos, instalaciones eléctricas o elementos susceptibles de arder

Cada establecimiento será responsable de dejar baldeada, barrida y recogida a zona que ocupe.

El Concello pondrá dos charangas y una batucada desde las 11.30 a las 15.00 horas.