Rueda anuncia el desdoblamiento de la Autovía de O Salnés en A Lanzada

Nadie lo veía venir y pocos confiaban ya en conseguirlo, pero Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta de Galicia, se plantó ayer en A Lanzada para prometer que más pronto que tarde hará realidad un viejo sueño de mucha gente: el desdoblamiento de la vía rápida que une la Autovía do Salnés con la playa y el istmo que dan entrada al Concello de O Grove.

Para aquellos que no lo sepan –que serán pocos–, esa carretera tiene alrededor de 7 kilómetros y se convierte en una «ratonera» prácticamente cada día de verano, con atascos interminables cada fin de semana que castigan a los automovilistas y desesperan a vecinos y visitantes, resultando especialmente notables las molestias para aquellos que quieren acudir a O Grove.

De ahí que vecinos, empresarios y políticos –de todos los partidos– lleven dos décadas reivindicando ese desdoblamiento que ahora promete Alfonso Rueda, convencido de que la zona lo merece por un indudable «potencial turístico y económico» que quiso comparar con el de otras zonas en las que se desarrollaron actuaciones igual de «grandes», citando expresamente a la Autovía de O Morrazo y la de Santiago hacia A Estrada.

Una propuesta, la ahora presentada y compartida –por territorio y beneficios– entre Sanxenxo y O Grove, valorada en más de 40 millones de euros.

Esa es la cantidad que se baraja para acometer algo que, a priori, y sobre el papel, puede ser difícil de entender, como es la «mejora de la funcionalidad, capacidad e integración ambiental de la VG-4.1 y la PO-308, en el entorno de A Lanzada».

Así es como se anunciaba el martes la visita de Rueda a O Grove en el día de ayer. Una definición que coloquialmente puede traducirse diciendo que es un paso definitivo para ampliar la vía rápida entre la Autovía do Salnés y A Lanzada.

Se hará realidad mediante un desdoblamiento que llegará hasta Noalla –unos 3,5 kilómetros que ganan dos carriles más–, al que se dará continuidad con un carril añadido a los dos existentes desde Noalla hasta el propio istmo, es decir, otros 3,5 kilómetros.

Es, sin duda, una mejora tan sustancial como deseada, llamada a poner fin a los insufribles atascos y que se complementará con la ampliación a cuatro carriles de la PO-308, en el pequeño tramo de carretera donde hace unos meses se abrió un inútil carril segregado y que avanza desde la salida de la vía rápida hacia la PO-550.

Dicho de otro modo, que donde ahora se encuentra el polémico semáforo de pulsador al que muchos culpan de buena parte de los atascos –va a desaparecer– se habilitarán cuatro carriles –dos más que ahora–, para así enlazar con la rotonda de la que parten los otros cuatro que en la actualidad atraviesan todo el istmo para entrar en O Grove.

Es ahí, entre la vía rápida y los cuatro carriles de A Lanzada, donde se forma el «cuello de botella» tantas veces criticado que ahora desaparecerá al crearse dos carriles nuevos. Pero eso no es todo, sino que se anuncia el desplazamiento del paso peatonal del dichoso semáforo y la creación de una senda peatonal y ciclista a lo largo de los cuatro carriles.