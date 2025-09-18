La ropa que inspiró a Castelao, en el Principal
R.P.
Pontevedra
La asociación Sete Espadelas inaugura el sábado a las 20.30 horas, en el Teatro Principal una pasarela de 40 trajes tradicionales formados por 470 piezas de ropa como homenaje a Daniel Castelao, en el 75 aniverario de su muerte. La muestra recupera la vestimenta que figura en ‘Os vellos non deben namorarse’ y en otros trabajos del insigne escritor.
