Los populares de Caldas urgen un pleno que inste la inmediata anulación de la Variante Oeste

El grupo municipal del Partido Popular de Caldas de Reis presentó por registro la petición de un pleno extraordinario urgente y monográfico sobre el proyecto «Variante Oeste y acceso a l puerto de Vilagarcía por la AP-9», impulsado por el Ministerio de Transportes. En la sesión solicitará que se exija al Gobierno la retirada inmediata del estudio informativo y el inicio urgente de un nuevo trazado no lesivo para que se dote a la localidad de su necesaria circunvalación.

El portavoz municipal Fernando Pérez recuerda que como formación más votada y con más representación en la Corporación cree que se debe atender su pretensión «toda vez que estos días se constituyó la última de las plataformas con el objetivo de hacer fuerza contra este proyecto».

Unidad de acción

Reclama que haya «unidad de acción» a todos los grupos municipales para llegar a un acuerdo que convenza a los vecinos y «proteja las viviendas que se propone eliminar o las empresas afectadas por el trazado propuesto por el Ministerio».

«Ya anunciamos hace unos días que íbamos a convocar este pleno y, tras analizar toda la documentación y las alegaciones, y haberse constituído las plataformas vecinales de Godos, Santa María, Arcos y Bemil, procedemos a su solicitud formal».

Críticas al PSOE

Consideran que está en juego el futuro de Caldas «por lo que no tenemos tiempo que perder, máxime cuando el grupo socialista ocultó información durante semanas, actuó sin transparencia y mantiene una falsa ambigüedad porque, realmente, apoyaban este proyecto ya que dijeron que había que aceptarlo porque era el menos malo».

Además, el portavoz del PP solicita a los miembros del bipartito que «dejen trabajar de forma independiente» a la coordinadora y las plataformas, ya que la mayoría de los vecinos e incluso algunos integrantes de esos colectivos están un poco desconcertados por cómo se gestiona este asunto por el Ayuntamiento».

Defensa de los vecinos

«Creo que nuestra postura es la más cabal, con una defensa irrenunciable de nuestra gente y de nuestro municipio, acompañando y apoyando sus demandas, pero sin pegar bandazos como hace el alcalde y sin utilizar el asunto como intenta hacer el BNG», expone el edil del PP.

«Nosotros creemos que estamos ante un asunto vital para Caldas y por ello debemos de trabajar todos juntos y estar presentes en todas las reuniones que se lleven a cabo en las distintas instituciones», agregó.