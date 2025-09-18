Pontevedra pretende vetar la participación de Israel en eventos deportivos y culturales

El Gobierno municipal de Pontevedra pretende vetar la participación de representantes de Israel en eventos deportivos, culturales o de otra índole en la ciudad, según una enmienda presentada este jueves por el BNG.

La enmienda ha sido propuesta sobre una moción que el PSOE espera someter en la próxima sesión plenaria municipal el próximo lunes con el fin de expresar una condena al "genocidio" que considera que está perpetrando Israel contra la población palestina en su incursión militar en el territorio ocupado de Gaza, ha confirmado este jueves el Ayuntamiento.

El PSOE prevé instar al Ayuntamiento a pedir de forma "contundente y sin paliativos" acabar con el "genocidio" en Gaza, garantizar los derechos humanos del pueblo palestino y permitir el acceso de ayuda humanitaria a ese territorio palestino ocupado.

La iniciativa también aspira a reclamar respaldo institucional en Pontevedra para el reconocimiento internacional del Estado de Palestina y la imposición de sanciones a los responsables de crímenes de guerra, así como apoyo a las medidas de presión adoptadas por España.

El BNG, que gobierna en Pontevedra, propone, sin embargo, incluir el compromiso del Ayuntamiento para no acoger "ningún evento de carácter deportivo, cultural o de otra índole" con participación de entidades que "representen al Estado de Israel o sean financiadas" por ese país.

Además, propone vetar todas aquellas actividades "que contribuyan a promocionar o blanquear el genocidio que Israel está cometiendo sobre el pueblo palestino".

La iniciativa podría afectar a la final de las series mundiales de triatlón, que Pontevedra prevé acoger de nuevo en septiembre de 2026.

El BNG aspira a pedir, además, al Ayuntamiento que exprese su apoyo a todas las convocatorias en apoyo a Palestina celebradas en Galicia.

La iniciativa, debatida en el seno de la comisión municipal de bienestar social, no tiene de momento el respaldo del PP, cuyos representantes han optado por abstenerse.