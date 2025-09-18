El Poli Paco recibe otro premio nacional al abogar por la seguridad vial

La asociación de Técnicos en Educación y Seguridad Vial de Andalucía y la Fundación Smart Baby, distinguirán el próximo 23 de octubre al policía local de Sanxenxo, Abelardo Martínez, con la Medalla Extraordinaria a las Buenas Prácticas en Educación Vial.

El acto de entrega tendrá lugar en Coria del Río (Sevilla) en el Centro Cultural de la Villa Pastora Soler, dentro del marco del VI Congreso Andaluz de Educación Vial.

Un nuevo premio que pone en valor la trayectoria del creador de la marioneta del Poli Paco para acercar desde hace años la seguridad vial a las aulas.

Este es el tercer premio que recibe este año tras ser distinguido con la Medalla de Oro en Seguridad Vial en la quinta Convención Nacional de Policías Locales sobre Movilidad y Seguridad Vial en Valladolid y la Medalla de Oro en Educación Vial en el Congreso Global Mobility Call celebrado en Madrid.

Otros premios

En 2018 se crearon los Premios Atesvan-Fundación Smart Baby a las buenas prácticas en educación vial. Éstos tienen como objeto realizar un reconocimiento público principalmente a personas e instituciones locales, autonómicas o estatales cuya actuación en el ámbito de la Educación Vial se haya hecho merecedora de tal distinción.

En la primera edición contaron con la colaboración de la Dirección General de Tráfico, ahora han sido organizados junto a la Fiscalía de Seguridad Vial y el Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla).

Su marioneta ‘Poli Paco’ dio el salto en 2024 a los libros con una tirada de 2.000 ejemplares editada por el Concello de Sanxenxo.

Origen de la mascota

Tras iniciar su trayectoria impartiendo formación en seguridad vial en 2008, Abelardo Martínez creó a su reconocida marioneta en 2012, guiñol al que siguieron otros como Ero el Bombero, el Abuelo Nicolás y la Poli Lola como una forma acercarse a los escolares.

Un trabajo que ha sido merecedor de otros premios como la Medalla a la Seguridad Vial de Fesvial, el Premio RACE de Educación Vial o el galardón Ponle Freno.

Sin duda, un personaje que caló de forma directa en los alumnos de numerosos centros educativos, en los que se impartieron clases de seguridad vial.