Lores: «Pontevedra recibió mejor trato de Louzán que de la actual Diputación»

La celebración este jueves de la junta de gobierno local sirvió para que el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, reclamase para su ciudad un mayor impulso económico por parte de la Diputación de Pontevedra, presidida por el popular Luis López.

«El Concello tiene una relación administrativa en la que da todas las facilidades de licencias, celebración de eventos y cesión de espacios a la Diputación, con los 2,5 millones que recibimos anualmente desde 2016. Una cosa es esa buena relación, pero los hechos objetivos es que los transferido en actuaciones municipales está en mínimos», argumentó el regidor pontevedrés, después de dar por oficial el convenio entre ambas instituciones para impulsar la mejora integral de la calle Luís Seoane, financiada al 100% mediante cerca de 400.000 euros de fondos provinciales.

A continuación, el alcalde lerezano aseguró que la Diputación «trató mejor a la ciudad en anteriores gobiernos que en la actualidad», y procedió a enumerar algunos de los grandes proyectos llevados a cabo con los predecesores de López, los populares Manuel Abeledo y Rafael Louzán y la socialista Carmela Silva, con César Mosquera de vicepresidente.

Fue el caso de «actuaciones importantísimas para el Concello» como la travesía del camposanto o las obras en A Seca y Santa Margarita, durante el mandato de Abeledo, o la reforma de Pasarón, acometida durante el gobierno de Louzán. También citó la variante de Montecelo y la retirada de la imprenta y el Parque de Maquinaria, ambas bajo el mandato de Silva fuera del convenio conocido como Plan Concellos.

En esa línea, Fernández Lores lamentó que de la última modificación de crédito aprobada por la Diputación, que destinará 35 millones de euros adicionales a los concellos de menos de 50.000 habitantes, «absolutamente cero euros» vayan a parar a Pontevedra. «Ni siquiera aparecen los 300.000 euros para los Premios Feroz que están comprometidos y que espero que aún tengan la consideración de cumplir el compromiso verbal que tienen», añadió.

El jefe de gobierno local de Pontevedra también abordó la situación en la que se encuentra la gratuidad de la autopista AP-9, después de que Bruselas declarase la prórroga como ilegal y continúen las peticiones institucionales para liberarla.

«El posicionamiento del BNG está clarísimo. Los gallegos y gallegas quieren una autopista gratuita en todos sus tramos, porque deberíamos tenerla amortizada y ser gratuita ya. Nuestra actuación en todos los organismos del estado consiguió que se hicieran rebajas y vamos a defender que se conceda la transferencia», añadió Fernández Lores.

Además, el alcalde anunció , como parte de los acuerdos alcanzados en la junta de gobierno, la aprobación de un convenio entre la administración municipal y la asociación Rexurdir –especializada en la ayuda a colectivos vulnerables– para fomentar actividades relacionadas con la inserción social. El acuerdo incluye una partida de 36.000 euros repartidos entre tres años para este fin.

Además, se concedieron prórrogas a petición de la Diputación para ejecutar obras en sus instalaciones en la ciudad, como la adecuación del sistema de incendios de su edificio administrativo o la conservación del lucernario y la cubierta del Pazo Provincial.