«Gente pequeña» unida por algo grande

Pontevedra volvió a ser ayer punto de reunión de una cita previa a la Carreira de Leo anual, un evento deportivo solidario cuya finalidad es visibilizar las enfermedades raras y recaudar fondos para diferentes asociaciones.

Decenas de personas, entre ellos el atleta pontevedrés Víctor Riobó, estuvieron en la Ponte dos Tirantes acompañando a la familia y amigos de este pequeño de Meis, que falleció cuando solo tenía un año debido a una afección genética que no le dejaba asimilar adecuadamente el oxígeno y estaba causada por un déficit de proteína B de surfactante. La vida de Leo concluyó a los pocos días de ser trasplantado en el Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona de un pulmón: falleció debido a la complicación de una infección.

Desde entonces, sus padres, Ana Vidal y Toño Diz, vecinos de Meis, organizan una vez al año A Carreira de Leo. Este año se cumple la tercera edición de esta carrera y andaina, que partirá el 5 de octubre desde O Mosteiro (Meis) y los colectivos beneficiarios serán la Asociación Española de Enfermos de Alexander y la de Distrofia Muscular de Duchenne y Becker.

«Este es un encuentro que nos sirve para promocionar la carrera del 5 de octubre, de ahí que no sea necesaria inscripción», explica Toño Diz, que señala que antes de esta quedada en Pontevedra tuvo lugar otra en Cambados.

Toño Diz, en bicicleta, ayer, en la marcha. | Gustavo Santos

Hasta el 29 de septiembre a las 23.59 horas todas las personas interesadas en participar en A Carreira de Leo pueden inscribirse en la página web carreirasgalegas.com, con precios solidarios que van desde los 8 euros hasta los 12.

A día de ayer había alrededor de 800 personas anotadas, pero todos los años la cifra sube hasta las 2.000, aproximadamente, por ese empujón final que reciben estas convocatorias en la semana previa a la celebración.

Hay modalidad de andaina, que es la que más gente reúne, y de carrera en varias categorías, para los más profesionales y todos aquellos que se animan a correr.

Toño Diz anima a las familias a participar: «Mucha gente pequeña hace algo grande. Parece que no, pero cada inscripción suma y para estas familias al final no es solo la recaudación de dinero, sino visibilizar las enfermedades raras y que se conozcan sus causas. Estas asociaciones tienen que seguir buscando iniciativas de este tipo para conseguir financiación para la investigación».

La filosofía de familias como las de Leo es que «cuanto más ruido se haga, mejor, para visibilizar». Es por ello que ahora cuentan con la cantante Fátima Pego como madrina, conocida por haber estado en orquestas como Panorama.

Respecto a las asociaciones beneficiarias de todo lo recaudado en la prueba deportiva de este año, hay que destacar que solo hay dos niños en Galicia afectados por la enfermedad de Alexander. «Es durísimo, porque tiene una esperanza de vida de cinco años», reconoce el padre de Leo.

En cuanto a la distrofia Muscular de Duchenne y Becker, son alrededor de 50 afectados en la comunidad autónoma y la esperanza de vida no supera por lo general los 20 años.